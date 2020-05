Ds Lipsia: "Siamo molto contenti di Upamecano, non lo lasceremo andare via gratis"

Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato oggi del futuro di Dayot Upamecano, obiettivo dell'Arsenal e non solo, che i tedeschi vorrebbero però mantenere in squadra: "Siamo molto contenti di Upa. Il nostro obiettivo è molto chiaro: non permetteremo a nessuno dei migliori giocatori di muoversi gratuitamente". Motivo per cui i discorsi sul rinnovo proseguono anche in questo momento non semplice dell'economia mondiale.