Ds Spezia su Pobega: "Il Milan non ha voluto mollarlo definitivamente e quindi ha inserito il controriscatto"

Intervistato da Sky, Mauro Meluso, direttore dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato così di Tommago Pobega che è arrivato in estate in prestito dal Milan: "Pobega è in un momento magico e di questo siamo felici. Siamo molto contenti, ma lo saremmo stati di più se il Milan ci avesse concesso un diritto di riscatto libero senza il controriscatto. Ma il Milan e il suo ds Massara sanno bene che è un giocatore di prospettiva e per questo non hanno voluto mollarlo definitivamente".