Intervistato dal Corriere dello Sport Carlos Dunga, ex centrocampista di Fiorentina e Pisa, ha parlato di tanti giocatori brasiliani tra cui Paquetá. Queste le sue parole: "I giovani a volte fanno fatica: gente come Coutinho o Gabigol se li prendi poi devi farli giocare come sanno. Paquetá non può fare la guerra contro tutti invece."