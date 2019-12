Eintracht, Hütter: "Non so quando, ma Rebic tornerà"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico dell’Eintracht, Adolf Hütter, il quale ha parlato del possibile ritorno di Ante Rebic. Qualche giorno fa, il coach austriaco ha incontrato il giocatore a cena in un locale di Francoforte: "Eravamo casualmente nello stesso ristorante. Ho parlato con lui, è stata una bella chiacchierata. Se torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succede".