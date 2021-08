Eintracht, il ds Krösche entusiasta di Hauge: "Ha margini di crescita e grandi qualità"

Il direttore sportivo dell'Eintracht Markus Krösche accoglie così Jens Petter Hauge, nuovo acquisto delle aquile prelevato dal Milan: “Con Jens Petter Hauge aggiungiamo un importante pezzo del puzzle alla nostra squadra. Il nostro obiettivo è rendere la rosa sempre più varia e meno prevedibile. Oltre alla velocità, Jens Petter ha la capacità per risolvere situazioni offensive nell'uno contro uno. È un giocatore giovane con margini di crescita e che ha già mosso i primi passi in un top club assoluto a livello internazionale. Tutto ciò lo ha reso un giocatore molto interessante per noi e siamo felici di averlo con noi".