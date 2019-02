El Shaarawy a Sky: "A Firenze sconfitta pesante, oggi vogliamo vincere e riconquistare la fiducia dei tifosi"

Stephan El Shaarawy è stato intervistato da Sky Sport prima del match contro il Milan: “Sicuramente è stata una serata difficile da digerire quella di Firenze ma nel calcio si può rimediare subito. È stata una sconfitta pesante ma oggi vogliamo reagire tutti insieme con un buon risultato e una buona prestazione. Mi aspetto un ambiente deluso per quello che è successo, siamo qua per riconquistare la fiducia dei tifosi ma soprattutto per ritrovare fiducia in noi stessi. Quarto posto? Possiamo raggiungerlo, la partita è importante per noi, per la fiducia e per la classifica. È importante per tutta una serie di motivi”