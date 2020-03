Emergenza Coronavirus, Fontana: "In Lombardia la crescita non è esponenziale"

Attilio Fontana, da Milano, ha fatto un punto su quella che è l'emergenza Coronavirus nella Regione Lombardia. "La progressione c'è ed è costante, ma non più esponenziale. Bisogna rispettare rigorosamente le misure, se riusciremo a non stare in mezzo alla gente la cosa si risolverà, i numeri iniziano a darci ragione. È l'unico modo per arrivare alla soluzione. Abbiamo ancora quattro o cinque giorni di emergenza, questa è la strada per evitare che il virus continui a circolare, ora va veloce a causa dei compotamenti della gente nelle settimane prima della quarantena. Poi serviranno 7-8 giorni per attivare l'ospedale presso i padiglioni della Fiera di Milano".