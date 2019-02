Eranio a MTV: "La vittoria a Bergamo dà autostima al Milan. I rossoneri possono arrivare in Champions"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, a Milan Tv si è soffermato sulle possibilità del Milan di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League: “Il lavoro di Gattuso sta portando i suoi frutti. Poi, le concorrenti al terzo o quarto posto giocano tute in Coppa. È normale che gestire la squadra settimanalmente e avere l’opportunità di lavorare in una certa maniera è fondamentale, senza gli sforzi delle coppe. Nel rush finale il Milan potrebbe avere un vantaggio. Inoltre, la vittoria di Bergamo, per come è arrivata, dà notevole autostima alla squadra. I giocatori sono giovani. Quando si vincono certe partite si ha una benzina tale da avere l’opportunità di mostrare il proprio valore. Il Milan può benissimo centrare la Champions League, per quanto sia dura”.