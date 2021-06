Eriksson: "Ibra è unico, stagione fantastica con il Milan. Sarebbe stato bello vederlo all'Europeo a quasi 40 anni"

A TuttoMercatoWeb.com, Sven-Göran Eriksson, ex allenatore di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio ed ex commissario tecnico di Costa d'Avorio e Filippine, ha commentato così l'assenza di Ibrahimovic all'Europeo per infortunio:

Mister Eriksson, purtroppo l'infortunio al ginocchio ha privato la Svezia dell'esperienza e delle qualità di Zlatan Ibrahimovic. Proprio poche settimane dopo il suo ritorno in Nazionale...

"È un vero peccato. Zlatan ha fatto una stagione fantastica col Milan ed è per distacco il calciatore svedese più forte in assoluto. Sarebbe stato bello vederlo all'Europeo a quasi 40 anni. È unico".