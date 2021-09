Ezio Rossi su Messias: "Farà ricredere anche i tifosi del Milan"

Ezio Rossi, primo allenatore in Eccellenza di Junior Messias, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito al neo acquisto del Milan ha dichiarato: "Messias l'ho conosciuto su un campo di provincia, consegnava frigoriferi e non voleva rischiare di andare a giocare in Eccellenza. Non ci credeva più. Quando poi io andai ad allenare al Casale lo chiamai e lo provai. Dopo pochi giorni in prova al Casale, convinsi il presidente Appierto a mettere Messias sotto contratto con almeno 1500 euro al mese per consentirgli di pensare solo al calcio. E da lì è partita la storia di Junior, come io lo chiamo tuttora. Messias è abituato a vincere le scommesse e lo scetticismo della gente, perchè ogni salto enorme che ha fatto era accolto da grandi perplessità. Ho allenato dalla Serie A alla Eccellenza, qualche giocatore l'ho visto: farà ricredere anche i tifosi del Milan".