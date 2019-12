F. Fedele: "Dopo Giampaolo andava preso Spalletti. La parola umiliante non rende neanche l'idea del dolore per questa sconfitta"

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato così la disfatta di ieri del Milan contro l'Atalanta ai microfoni di Radio Sportiva: "Da Pioli mi sarei aspettato un mezzo passo indietro dopo Atalanta-Milan. Il Milan ha fatto esattamente il contrario di quello che doveva fare secondo l'allenatore. Questa squadra non può e non deve essere il Milan. La parola umiliante non rende neanche l'idea del dolore per questa sconfitta. Il migliore in campo è stato Donnarumma, che ha evitato un punteggio pallavolistico, non tennistico. L'unico allenatore da prendere dopo aver esonerato Giampaolo era il signor Luciano Spalletti, non Pioli".