F. Fedele: "Giampaolo rischia la panchina contro la Fiorentina. Sostituto? Io riprenderei Allegri"

Intervenuto a Radio Sportiva, Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di Giampaolo: "Se Giampaolo rischia la panchina contro la Fiorentina? Assolutamente sì, la classifica è deficitaria e quella di ieri era un'occasione da non perdere per fare un balzo in avanti in classifica. Sostituto di Giampaolo? Se dipendesse da me, prenderei Allegri. Conosce il Milan e Milano, è un allenatore vincente. E' un uomo di buon senso e con un mercato invernale robusto potrebbe rimettere in sesto questa squadra".