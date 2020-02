F. Galli: "Verona squadra difficile da affrontare. Speriamo ci siano altre occasioni per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Filippo Galli, ex giocatore rossonero e ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato della partita di ieri. Queste le sue dichiarazioni: "Il Verona ha messo in campo una squadra molto difficile da affrontare, il pareggio ci sta. Certo, considerando gli altri risultati, il Milan con una vittoria avrebbe avvicinato sensibilmente la zona Champions. Speriamo che ci siano altre occasioni per il Milan".