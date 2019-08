F. Oddo: "Progetto Milan interessante, farà un buon campionato"

Francesco Oddo, tecnico di lungo corso che in A ha allenato tra le altre la Reggiana e la Salernitana, ha parlato così a TMW del Milan: "E' un progetto interessante dettato anche dal fatto che troppe spese non possono essere effettuate. E' qualcosa che può tornare utile in futuro ma farà un buon campionato".

Quali sono gli allenatori che la intrigano di più in A al di là dei grandi nomi?

"Faccio parte della schiera di tecnici che negli anni '80 venivano chiamati visionari perchè giocavamo a zona. Sono sempre per un calcio propositivo e sto dalla parte di Sarri e Guardiola. Ci sono poi tecnici in rampa di lancio: il calcio è molto difficile ma tra i nomi più interessanti ci sono De Zerbi e Giampaolo".