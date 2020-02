Fascetti sul Milan: "Cala alla fine delle partite, a Firenze il rigore non c'era"

Ai microfoni di TMW, Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha commentato così il momento del Milan dopo il pari di Firenze: "E' strano, cala alla fine delle partite. Il rigore comunque, non c'era. Non è la prima volta che la squadra cala nell'ultima mezz'ora. Il motivo è difficile da capire, bisognerebbe vedere come hanno lavorato fin dall'inizio. Alla fine poteva anche perdere..."