Favarin (ex all.Lucchese): "Gabbia mi ricorda Nesta, non sentirebbe la differenza tra il Camp Nou e un campetto"

Giancarlo Favarin, ex allenatore della Lucchese, squadra dove ha militato Gabbia lo scorso anno, ha parlato del giovane difensore rossonero a GianlucaDiMarzio.com: "Secondo me è un predestinato, un giocatore al quale è facile insegnare calcio, ha una capacità di apprendimento molto superiore ai suoi coetanei. Si è calato in una realtà non semplice, in un'annata difficilissima. Come personalità ha fatto la differenza nonostante non avesse nemmeno 20 anni. Aveva una cultura del lavoro superiore agli altri nostri under. Ha voluto fortemente la Lucchese mentre magari avrebbe potuto attendere la B o aspettare una chance con il Milan: questo mi ha colpito molto e invece si è messo in gioco. Ha esordito in Europa League a centrocampo e quando è venuto a Lucca pensava di giocare in quel ruolo, noi l'abbiamo invece impostato definitivamente da difensore, in un reparto a quattro molto tecnico".

Favarin ha parlato anche della forte personalità di Matteo: "A gennaio 2019 eravamo già in forte difficoltà con la società e i giocatori potevano scegliere se andare via o restare. Matteo fu uno dei primi a voler restare, sposando la sfida fino in fondo. Lui ha una forza psicologica enorme può giocare su un campetto o al Camp Nou e non sentirebbe la differenza. Ha grande forza fisica, è alto quasi 1 metro e 90 ma ha il baricentro molto basso e questo gli permette di competere molto bene sulla velocità".

Infine un paragone illustre: "Chi mi ricorda? Dico Alessandro Nesta. Dal punto di vista lo trovo addirittura più veloce, poi è ovvio che ha tantissimo da migliorare. Però gestisce bene la palla, con i piedi ha grande qualità e ha un tempismo impressionante di testa. Il futuro è dalla sua. Io spero di vederlo ancora tante volte in campo e di emozionarmi. Come è successo lunedì".