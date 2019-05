Fedele: "Non può esistere una valutazione di 18 millioni per Laxalt. Basta con queste operazioni da mercato rionale"

Furio Fedele, nota firma del Corriere dello Sport, ha commentato così gli acquisti di Castillejo e Laxalt, citati da Gattuso nel corso della conferenza stampa post Spal-Milan: “Castillejo e Laxalt sono arrivati perché le squadre di appartenenza dovevano dei soldi al Milan, non volevano dare questi soldi e hanno allora dato dei giocatori. Con Castillejo è andata parzialmente bene, una valutazione di 18 milioni per Laxalt non può assolutamente esistere. Castillejo doveva essere la contropartita economica di Bacca, basta, non siamo ad un mercato rionale. I soldi non sono noccioline”