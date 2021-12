FederCalcio Francese: "Pseudo-tifosi vanno cacciati per sempre dagli stadi"

Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato dell'ennesimo episodio di violenza in uno stadio francese, quello capitato ieri durante l'intervallo della sfida di Coupe de France tra Paris FC e Lione: "Spero che le indagini e i provvedimenti siano disciplinari, amministrativi e giudiziari. Bisogna fare luce su queste vicende. Questi facinorosi vanno cacciati dagli impianti sportivi in modo sistematico. Gli incidenti allo stadio Charléty sono intollerabili; la decisione giusta è stata quella di sospendere la partita il più rapidamente possibile. L'arbitro della partita è stato molto bravo, ha reagito bene in un contesto difficile. Questi pochi gruppi di pseudo-tifosi, che sono all'origine di questi incidenti e di queste violenze, non hanno nulla a che fare con lo sport e il calcio. Le nuove misure annunciate giovedì dai Ministeri degli Interni, Giustizia e Sport, in collaborazione con le autorità calcistiche, stanno andando nella giusta direzione".