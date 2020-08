Ferrero: "il calcio senza il pubblico non ha senso. Gli stadi non sono come le discoteche"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Messaggero' il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della necessità di riaprire gli stadi. Queste le sue parole: "La soluzione è il coraggio: da restituire alla gente. Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi. Non so che cosa stiamo aspettando per ripartire. Non si può fare il paragone con le discoteche. Che sono al chiuso o quasi. E lì, dopo il lungo lockdown, la gente va per sfogarsi. Il nostro spettacolo è in spazi sempre ampi e all’aperto".