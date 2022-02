Finale Champions in Russia, B. Johnson: "Ne discuteremo con gli organi competenti"

La UEFA ha confermato San Pietroburgo come sede della finale di Champions League, ma Boris Johnson non ci sta: "E' vitale che in questo momento critico il presidente Putin capisca che ciò che sta facendo sarà un disastro per la Russia. Finirà per avere un paese più povero come risultato delle sanzioni che il mondo implementerà. Una Russia più isolata e che non avrà chance di ospitare eventi calcistici. Abbiamo serie preoccupazioni circa l'organizzazione di eventi sportivi internazionali in Russia, come ad esempio la finale di Champions League, e ne discuteremo con gli organi competenti dei vari governi".