Fiorentina, ag. Dragowski: "Futuro? Spero di vederlo giocare in Champions o Europa League"

Mariusz Kulesza, agente del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, è stato intervistato da Firenzeviola.it. Ecco le parole sul futuro dell'estremo difensore che è stato accostato ancge al Milan nelle scorse settimane: "Ancora è presto per parlare del suo futuro, deve pensare solo a finire la stagione nel migliore dei modi. Io personalmente spero che arrivi a giocare in Nazionale e in Champions League o Europa League in futuro. Ha tutte le qualità per riuscirci".