Fiorentina, Commisso: "Veretout alla Roma o al Milan? Non so niente"

Ai microfoni di TMW, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa e degli altri calciatori in uscita dalla rosa: “Abbiamo parlato di tutto, c'è grande lavoro da fare. C'è una lunga lista di giocatori, un lavoro da fare... Abbiamo incontrato una situazione con 46 giocatori e ora c'è da lavorare. Pradè? Bravo, come Antognoni. L'unico che non lo è sono io. L'ultima vacanza che ho preso è stata la seconda settimana di gennaio, sono sei mesi che lavoro. E se lavoro forte lo devono fare pure loro, questo gli ho detto. Chiesa rimane? L'ho sempre detto, cambiamo domanda. Lasciate fare quel povero ragazzo. Veretout alla Roma o al Milan? No, non so niente".