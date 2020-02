Fiorentina, Iachini a Sky: "Prima del gol del Milan c'era un fallo. Il rigore? Cutrone stava calciando in porta..."

Giuseppe Iachini è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita del Franchi.

Sulla gara: "Abbiamo concesso pochissimo, il gol è arrivato su un nostro infortunio, abbiamo cambiato qualcosa, l'atteggiamento è stato sempre propositivo. Una volta raggiunto il pari non abbiamo rinunciato, siamo andati vicini a vincerla. Non abbiamo tenuto troppo vicino all'area di rigore Ibrahimovic, i ragazzi hanno fatto bene, dovevamo fare un pochino meglio in fase di palleggio. Se avessimo vinto non avremmo rubato niente".

Sugli episodi arbitrali: "Sull'azione prima del gol c'era un intervento di Conti su Castrovilli e ci poteva stare la punizione per noi. Cutrone sul rigore stava calciando in porta, Romagnoli gli è andato addosso, le valutazioni sono state fatte in maniera logica ed oggettiva".