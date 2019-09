Fiorentina, Pradé a Sky: "Noi e il Milan siamo due squadre in costruzione"

Daniele Pradé, ds della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport nel prepartita di San Siro: "Serve una prestazione convincente, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo continuare a lavorare, giochiamo in questo stadio meraviglioso. Siamo due squadre in costruzione che si stanno preparando per tornare due grandissime squadre. Montella? Le difficoltà le abbiamo avute solo sotto il profilo dei risultati. Lavoriamo per tornare sempre più competitivi".