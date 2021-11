Florenzi a MilanTv: "Non dobbiamo sederci dopo la vittoria sull'Atletico. Mi sento rinato e sono qui per dire la mia"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Alessandro Florenzi ha parlato nel prepartita di Milan-Sassuolo. Queste le sue parole:

Sullo spirito da mettere in campo.

"Sicuramente non dobbiamo sederci, dopo una vittoria così importante. Bisogna prendere l'energia di questa vittoria e metterla in campo in campionato. Arriviamo da una sconfitta e se vogliamo puntare al titolo e essere una grande squadra non vogliamo perdere altri punti"

Sulla gara che si aspetta.

"Ci aspettiamo una gara aperta. Non è una squadra che si chiude per sua indole. Possiamo fare una bella partita e fargli male"

Sulle sue condizioni fisiche.

"Mi sono allenato bene ultimamente. Avevo avuto un fastidio al ginocchio che mi portavo da tanto tempo ed era diventato insopportabile. Mi sento rinato tra virgolette e sono qui per dare la mia"