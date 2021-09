Florenzi a MTV: "Oggi l'abbiamo preparata bene, poi sarà il campo a dare le risposte"

Alessandro Florenzi è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni dell’esterno rossonero:

Come rientra il Milan dopo la sosta, come hai ritrovato il gruppo? “Come lo avevo lasciato, positivo, carico. Abbiamo 7 partite molto importanti, serviranno tutti e tutti potranno essere importanti. Dobbiamo entrare in campo cercando di dare il massimo sapendo che ci sono compagni che daranno tutto come noi”.

Che avversario è la Lazio? “L’abbiamo preparata bene, il campo darà le risposte. Sappiamo i loro punti forte e deboli, cercheremo di sfruttarli al meglio”.

Sarà una partita piena di emozioni? “Penso di sì, sarà sicuramente una bella partita per gli spettatori oggi”.