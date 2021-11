Florenzi: "Leao ha tutto per diventare un calciatore super"

Alessandro Florenzi, terzino rossonero in prestito dalla Roma, è stato intervistato da Skrill. Queste le sue dichiarazioni su Leao, Ibrahimovic e Mnappé:

Chi potrebbe essere la stella del Milan per questa stagione? "Se devo fare un nome allora per l'età, per il potenziale, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche dico Rafael Leao. Ha tutto quello di cui ha bisogno per diventare un calciatore super".

Su Ibrahimovic: "Ibra è un fenomeno. Un calciatore incredibile. Quello che ha fatto, e continuano a fare da giocatore, è pazzesco. Allenarsi con lui ti fa capire come riesca ad essere sempre al topo anche a quarant'anni. È sicuramente tra i giocatori migliori al mondo, sia per quello che ha vinto e sia per la sua leadership, il carisma e la mentalità vincente che porta alla squadra. Dà sempre il 100%, anche in allenamento, e ti spinge a fare lo stesso ogni giorno".

Su Mbappé, suo compagno di squadra l'anno scorso al PSG: "È uno dei migliori giocatori al mondo. Sono stato fortunato di giocare e allenarmi con lui. Ha un potenziale pazzesco, l'età è tutta dalla sua. Può diventare il numero uno in assoluto, e se un giorno venisse a giocare in Serie A sarebbe un grandissimo colpo per qualsiasi squadra".