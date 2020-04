Fonseca: "E' più sicuro correre a Trigoria che in un parco con molte persone"

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato delle decisioni riguardanti la ripresa degli allenamenti. Queste le sue parole:

Visto che il Governo ha permesso agli sport individuali di riprendere gli allenamenti, anche il calcio avrebbe potuto riprenderli?

“Per me sì, è difficile capire. Possiamo adesso andare a correre nel parco dove ci sono molte persone sicuramente e non capisco perché non ci si può allenare a Trigoria dove abbiamo tutte le condizioni per fare un lavoro individuale. Abbiamo tre campi in cui possiamo dividere i giocatori ed è più sicuro che se andiamo al parco con tante persone, con una confusione naturale. Anche perché noi abbiamo preparato per controllare ed è tutto in regola. A Trigoria abbiamo delle condizioni migliori che correre al parco”.