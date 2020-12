Foschi su Ibrahimovic: "E' un animale e saprà recuperare al meglio. Complimenti a chi lo ha preso"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Rino Foschi ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Gli infortuni potranno incidere per Ibra?

Incidono ma magari per lui un po' meno degli altri. E' un animale calcistico, un quasi quarantenne così anche con gli infortuni che ha superato non si era mai visto... Con lui tutto è possibile e potrà continuare a far bene. Sono convinto che se arriverà un risultato importante ci sarà molto del suo. Tornando a fare un discorso generale, la vedevo un'operazione che mi lasciava dei dubbi, ma le mie perplessità poi sono state progressivamente spazzate via. Con questa operazione hanno chiuso un grande colpo, oggi vanno fatti i complimenti a chi lo ha preso. Spesso tutti noi del calcio sembriamo scienziati ma in realtà non è così. Ci si può sbagliare e occorre dire bravo a chi ci ha creduto".