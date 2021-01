Foschi su Kjaer: "E' uno dei migliori in Italia. Non mi ha sorpreso"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'ex dirigente Rino Foschi ha parlato di Simon Kjaer, giocatore con cui ha lavorato a Palermo. Queste le sue parole: “Kjaer l’ho preso a Palermo mentre lo seguiva l’Inter, una trattativa estenuante e particolare. So certamente di che giocatore stiamo parlando. Sta facendo quello che è in grado di fare, è uno dei migliori in Italia. Nessuna sorpresa. Non lo dico perché l’ho portato io in Italia, ma perché conoscevo le sue potenzialità”.