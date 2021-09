Francia, Theo Hernandez scherza: "Ruberò il posto a mio fratello..."

La convocazione in Nazionale (prima volta assoluta) è arrivata grazie all'infortunio del fratello, ma Theo Hernandez non crede che ci debba essere rivalità in famiglia. Il terzino del Milan ha dichiarato in conferenza: “A volte ridiamo sul fatto che gli ruberò il posto. Queste sono cose da fratelli. Ognuno ha le sue qualità: potrei essere più veloce, ma tutto dipende dall'allenatore. È mio fratello, gli voglio molto bene, mi sarebbe piaciuto che fosse qui e spero che saremo insieme la prossima volta".