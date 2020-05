Fusetti e il numero 6: "Ho chiesto il permesso a Baresi, per me è un onore indossarlo"

In merito al suo numero di maglia (il 6), Laura Fusetti ha raccontato questo aneddoto al Corriere dello Sport: "Ho sempre avuto il numero 6. Ci tenevo ad averlo ancora. Quando l’ho chiesto al Milan hanno dovuto domandare il permesso a Franco Baresi: me lo ha concesso e per me è un onore indossarlo. Una volta è venuto a vedere una partita, gli ho potuto dire 'grazie', solo questo, incapace di pronunciare altro per quanto sono timida e parlo poco. Lui pure... figuratevi il silenzio".