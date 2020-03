Il quotidiano Il Giorno ha intervistato Italo Galbiati, l’uomo che ha portato in Italia (per la precisione alla Juventus) Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni in merito proprio allo svedese: "Appena l’ho visto in Svezia, ho subito detto che era da prendere. Ibra è un talento naturale, ma soprattutto un grande uomo".