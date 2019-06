Galeone su Giampaolo: "Marco è un secchione, da ragazzo andava a studiare il Barcellona di Van Gaal"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato così di Marco Giampaolo: "E' una persona equilibrata, uno che difficilmente si lascia andare. Userò un termine che magari a qualcuno non piace, un termine al quale si possono dare accezioni negative, ma lo uso in modo positivo: Giampaolo è un secchione. Da ragazzo andava a studiare il Barcellona di Van Gaal. Risultatista o giochista? Questa cosa non la capisco. Gasperini che cos’è, risultatista o giochista? La sua Atalanta gioca un calcio bellissimo. Non ho mai visto uno preparato sulla fase difensiva come lui. Faceva girare la squadra in modo meraviglioso. Sulla fase difensiva, quando era un mio giocatore, ho imparato io da lui, non lui da me. Un fenomeno. Marco non è a quel livello, ma sulla fase difensiva è bravo. E’ preparato, propone gioco, la sua base è il calcio difensivo, anche se è migliorato sulla fase d’attacco. Difetti? All’inizio può essere un po’ attendista, però è già migliorato moltissimo. Ha cominciato a giocare con il trequartista e ha trovato soluzioni interessanti. Non è un tecnico che propone un gioco sbilanciato, è attento e sa cambiare. Anche perché è un ragazzo intelligente e capirà presto quali sono le necessità del pubblico di San Siro. San Siro ha bisogno di sognare. Ha bisogno di un calcio spumeggiante, ha bisogno di entusiasmarsi. Avrebbe bisogno del Galeone di trent’anni fa".