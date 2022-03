Galli: "Credo che il Milan stia puntando soprattutto sulla Coppa Italia"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giovanni Galli ha parlato di Napoli-Milan, soffermandosi poi sui rossoneri: "Non so chi sia la favorita. Ho la sensazione che il Milan, riflettendo sugli ultimi pareggi, si sia concentrato soprattutto sulle semifinali di Coppa Italia e abbia aspettato la partita di martedì convinto di dover puntare con decisione sul trofeo. Vincere la Coppa Italia e arrivare tra le prima quattro, e quindi in Champions, vorrebbe dire aver fatto comunque una stagione straordinaria. Poi, certo, per lo scudetto il Milan se la gioca ed è ancora tutto possibile. Come per il Napoli. Ognuna proverà ad avvicinarsi al traguardo ragionando partita per partita senza fare calcoli. Vale anche per domenica".