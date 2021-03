Galli elogia Pioli: "Persona e allenatore credibile, i giocatori gli vogliono bene"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "I giocatori gli vogliono bene davvero, è una persona e un allenatore credibile, che vive il rapporto con la squadra. Se ti arrabbi, e penso a quando Ibra non gradiva qualche sostituzione, passa subito perché riconosci che tutto ha una logica: questo vuol dire gestire bene lo spogliatoio. Non sarà Guardiola ma di Pep ce n’è uno, come di Messi o Ronaldo. Nel calcio esistono dei valori e Pioli è un valore assoluto, come persona e come professionista".