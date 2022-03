Galli: "Quando Leao troverà continuità diventerà di un altro livello"

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Giovanni Galli, tra le altre cose, ha parlato di Rafael Leao e degli altri calciatori del Milan che gli piacciono: "Quando Leao arriverà ad avere una certa continuità, diventerà un giocatore di un altro livello. Per ora, quando si accende, e non capita in tutte le partite, è immenso. Ha velocità, tecnica, agilità, potenza. Le sue giocate sono sublimi, da fuoriclasse. Poi ci sono Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, quest’ultimo centrocampista prezioso, forse sottovalutato, che il Milan ha perso per diverse partite. Quando è mancato, la sua assenza s’è avvertita".