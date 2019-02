Galli su Piatek: "Attaccante importante. E Rino grande allenatore"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Beppe Galli, fra le altre cose, ha parlato anche di Piatek: "Si è confermato anche al Milan, sta dimostrando di essere un attaccante importante. Higuain? Se un giocatore non è contento di stare in un posto è giusto accontentarlo". Una considerazione anche du Gattuso: "Tutte le domeniche sembra che debba dimostrare qualcosa, ma non è così: è un ottimo allenatore... sta dimostrando che la squadra lo segue. E contro l’Atalanta il Milan ha fatto una grande partita".