Intervistato dalla Gazzetta, Adriano Galliani parla del progetto stadio: "Si fa un altro San Siro: ci sono stai il San Siro del '27 del '56 e del '90, si farà un quarto San Siro. Sempre San Siro è, non capisco tutte le polemiche che ci creano. In inghilterra e in Portogallo hano rifatto gli stadi nuovi, ma non ci sono state tutte queste lacirme"