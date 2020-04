Galliani: "Contrario alla sospensione definitiva della stagione"

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Adriano Galliani ha parlato dell’attuale situazione del calcio: "Sono assolutamente contrario a una sospensione definitiva della stagione. Questa decisione causerebbe un dramma economico per tutti i club del mondo. Credo che la soluzione sia molto semplici: la stagione deve terminare prima del 31 dicembre e le prossime due si dovranno disputare nel 2021 e nel 2022. Non dobbiamo avere fretta di tornare in campo, l'importante è recuperare le partite. Un taglio degli stipendi è senza dubbio necessario. La mia formula è questa: abbiamo bisogno di una riforma internazionale per ridurre i salari in maniera coerente con i danni economici. Non è giusto chiedere ai calciatori più di quanto perdono i club".