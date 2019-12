Galliani: "Ibra via per il bilancio. Che coppia sarebbe stata con Tevez"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, fra le altre cose, ha parlato anche della cessione di Ibrahimovic al Paris Saint-Germain: "Chi scelse di separarsi? Certo non Ibra - ha dichiarato l’ex amministratore delegato del Milan -. Non voleva assolutamente andarsene. Fu ceduto per questioni di bilancio. Ha sempre deciso lui il proprio destino, tranne che in quell’occasione. Insieme fu scudetto il primo anno, l’ultimo del Milan prima della Juve dei record, e Supercoppa nel 2011. L’anno dopo arrivammo secondi, fu l’anno del gol di Muntari non dato in Milan-Juve a febbraio. Ma prima, nel mercato di gennaio, era tutto fatto per la cessione di Pato al Psg e l’arrivo di Tevez dal City. Un sogno, la coppia Ibra-Tevez. Saltò tutto e chissà cosa poteva essere. Credo che avremmo continuato a vincere, in quel periodo eravamo ancora davanti alla Juve. Cambiò la storia, Milan secondo. Si arriva all’estate 2012, quella dell’addio dei senatori".