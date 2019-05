Galliani: "Le otto finali di Champions con il Milan restano un ricordo indelebile, qualcosa di meraviglioso"

Adriano Galliani ha parlato all’evento Gazzetta Night. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di Mc Sport: “Ho detto che non parlo del Milan attuale da quando sono andato via ma certo che mi mancano le nostre notti europee, le notti delle nostre otto finali che restano un ricordo incredibile. Sono qualcosa di meraviglioso come la semifinale con il Barcellona con un gol annullato a Sheva che non mi dimenticherò mai. Rimonta di Istanbul? Esto es el futbol, a Istanbul strameritavamo di vincere, ad Atene abbiamo giocato molto peggio e abbiamo vinto”.