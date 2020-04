Galliani: "Non volevo vendere Kakà. E che rimpianto Redondo"

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Adriano Galliani, fra le altre cose, ha parlato anche di alcune vecchie operazioni di mercato fatte col Milan: "Ci sono due affari che porto nel cuore. Il primo è la vendita di Kakà nel 2009. Ero disperato, non volevo, pensai di scappare in Brasile per guadagnare tempo. Florentino (Perez, ndr), mi disse: "Fai quel che vuoi". Alla fine dovetti cedere. E poi il rimpianto con Fernando Redondo, ero pazzo di lui. Venne qui, si infortunò e non poté mai mostrare il suo talento".