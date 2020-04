Galliani: "Se Inghilterra, Spagna e Germania riprenderanno i campionati, restando ferma l'Italia perderebbe competitività"

In una lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera Adriano Galliani, ad del Monza con un glorioso passato al Milan, ha parlato della ripresa dei campionati in Europa. Queste le sue parole: “Non c’è dubbio che in questo momento la priorità sia la salute ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli di vivere in un sistema globale. Se i nostri tre principali competitor in Europa, Inghilterra, Spagna e Germania, riprendono l’attività, rischiamo di non essere più competitivi con loro. Il calcio italiano subirebbe danni da 700 milioni e si avvierebbe a una ‘decrescita felice’, mentre gli altri continuerebbero a incassare”.