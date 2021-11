Galliani su San Siro: "E' stata la mia casa per 31 anni ma un nuovo stadio incrementerebbe il Pil della città"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Adriano Galliani ha parlato di San Siro e del progetto del nuovo stadio di Milano. Queste le sue parole: "È stata la casa del Milan di Silvio Berlusconi e mia per 31 anni. Anzi tutt’ora da ospite del club continuo a frequentarlo, anche se tendo sempre a sedermi non oltre la decima fila, perché altrimenti come già detto non si può ammirare lo show circostante. Ma è come il primo amore: non si dimentica, si resta legati emotivamente per sempre, ma poi la vita va avanti. Uno stadio nuovo incrementa il Pil della città, aumenterebbe i posti di lavoro e soprattutto avrebbe la capacità di renderla più attraente al pari delle grandi iniziative immobiliari degli ultimi anni. Penso ai quartieri di Citylife e di Porta Nuova, che hanno aumentato l’attrattiva di Milano. Senza dimenticare il grande progetto di Expo, voluto da Letizia Moratti».