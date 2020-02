Gallinari: "Vincere il derby sarebbe fondamentale, Ibra può dare tanto"

Danilo Gallinari, stella dell’NBA e grande tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista del derby: "Si sta lavorando per un futuro migliore - ha dichiarato in merito alla situazione del Milan - ci vuole pazienza e non sono preoccupato. Sappiamo di non poter competere con Juve e Inter. Dobbiamo pensare a fare bene quello che in questo momento è nelle nostre corde. Per esempio, cercare di entrare in Europa. Vincere il derby sarebbe di vitale importanza. Ibrahimovic? Ci mancava un uomo forte e con personalità: il suo arrivo ha riempito quel vuoto. E poi sono convinto che anche alla sua età possa dare molto sul campo. Maldini sta facendo bene. Lui e Boban non hanno a disposizione il budget che aveva il Milan quando andavano in campo".