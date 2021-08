Galtier su Maignan: "Deve fare ancora un piccolo passo per diventare fondamentale per il Milan e la Francia"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Nizza-Milan, Christophe Galtier ha parlato di Maignan e dei rossoneri Leao e Ballo-Tourè. Queste le sue parole: “Ho avuto modo di incontrare Maignan, Ballo-Touré e Leao, ho avuto la fortuna di allenarli ai tempi del Lille. E che piacere rivedere Maignan. Gli ho detto di non dimenticare che siamo campioni di Francia e che lo saremo per sempre. Sono felice di vederlo in un grande club, se lo meritava. Deve fare ancora un piccolo passo per diventare un giocatore fondamentale del Milan e della Francia. Gli auguro tutti i successi, ora deve imparare una nuova lingua e adattarsi ad un campionato diverso. Fa sempre piacere quando incontri dei calciatori con i quali hai condiviso grandi stagioni”.