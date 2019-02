Ganz a MTV: "Calhanoglu fondamentale per il Milan. Deve avere più fiducia in sé stesso. Gattuso ha fatto bene a concedergli tante chance"

Maurizio Ganz, a Milan Tv, si è soffermato su Calhanoglu e sull’importanza della sua rete contro l’Atalanta: “Calhanoglu lo abbiamo visto come interno di centrocampo, esterno alto nel 4-3-3. È un calciatore che può fare entrambi i ruoli. Si è evoluto in fase di non possesso, aiuta la squadra e difende bene. In attacco poi deve fare la differenza. È questo che importa al Milan. Lo sta facendo, Gattuso ha fatto bene a dargli molte possibilità. Il gol lo aiuterà. Da lui ci aspettiamo gol decisivi, qualità e rendimento durante i novanta minuti. Lui e Paquetà devono fare la differenza in quel ruolo. Nel 4-3-3 quando l’azione si svolge in una parte del campo è chiaro che loro vanno a fare la seconda punta. È importante il gol, sono importanti i tre punti, l’abbraccio con Gattuso ma anche l’abbraccio dei compagni. Nonostante le difficoltà tutti gli stanno vicino e tutti lo ritengono fondamentale. Tutti credono in lui e lui deve credere di più in sé stesso”.