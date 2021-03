Ganz a MTV: "Grande opportunità restare anche l'anno prossimo. Stiamo facendo grandi cose ma si può migliorare"

Maurizio Ganz, intervistato da Milan TV, ha parlato del suo rinnovo e del momento della formazione femminile.

Sul rinnovo: "Sono felicissimo, il Milan mi ha dato questa grande opportunità di condividere questi campionati col mio staff e le mie giocatrici, per me è un grandissimo onore essere qua anche il prossimo anno".

Sul legame col Milan: "Un legame incredibile, iniziato da giocatore, sta proseguendo da allenatore. Il mio sogno è portare qualcosa di importante anche come allenatore".

Sulla fiducia del club: "La fiducia della società è importantissima, ci seguono, sono molto attenti a quello che succede nel nostro gruppo. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, daremo sempre il 100%".

Sulla squadra: "Quello che mi ha stupito è la volontà delle giocatrici, la determinazione, la voglia, dalle italiane e dalle straniere. Non è facile cambiare stile di vita e arrivare in un campionato difficile come questo. Sono sempre disponibili a faticare, per un allenatore poi è più facile".

Su cosa migliorare: "Bisogna migliorare la mentalità, la determinazione per poter stravolgere le partite. Siamo sulla strada giusta, stanno arrivando calciatrici importanti".

Sul traguardo personale: "Il traguardo mio deve essere lo stesso di tutto il Milan, migliorarsi anno dopo anno, migliorare le giocatrici e cercare di portare qualcosa di importante a casa".

Sui momenti più belli: "I momenti belli sono stati tanti, aver vinto 4 derby consecutivi ci dà grande consapevolezza di essere pronti per queste competizioni. Il momento più emozionante è stato il 2-2 contro la Juventus al Brianteo".

Sugli obiettivi: "Si può fare sempre di più ma stiamo facendo cose importanti. Se riuscissimo a portare a casa una qualificazione e una finale di Coppa Italia sarebbe la cosa più bella".

Sulle calciatrici: "Sono delle guerriere, non mollano mai, lavorano sempre al top e non escono mai dal campo col rimpianto".

Su Valentina Giacinti: "Deve entrare in campo per fare uno o due gol a partite, poi la cosa più importante è aiutare la squadra. Quando vinciamo con i suoi gol è merito anche della squadra".

Sul derby di Coppa Italia: "E' un derby importante quello di Coppa Italia ma va giocato in 180 minuti, poi nel derby di campionato ci giocheremo tanto".