Ganz e Bergamaschi in coro: "Domani saranno tante le emozioni a San Siro. Vogliamo fare bene con la Juventus"

Intervenuti ai microfoni di Milan Tv, Simone Andrea Ganz e Valentina Bergamaschi del Milan femminile hanno parlato al termine di Milan-Spezia. Queste le loro parole:

Sulla partita del Milan.

Ganz: “E’ stato un Milan uscito meglio nel secondo tempo ma ha fatto un’’ottima partita su un campo molto pesante e con uno Spezia che si è difeso bene. Ci è voluta tanta pazienza ma alla fine ha ottenuto un risultato giusto”

Su Theo.

“Bergamaschi: “Spero di emulare quanto fatto da lui. Ha fatto un grande gol e sulla sinistra è veramente devastante”

Sulla partita tra Milan e Juventus.

Bergamaschi: “Saranno tantissime emozioni, ringrazio la società per questa grande opportunità e cercheremo di ripagarla nel migliore dei modi. Credo sia il sogno di ogni calciatrice cavalcare il campo di San Siro e di uno degli stadi più belli d’Europa. Speriamo di fare bene”

Ganz: “Sarà una serata emozionante per tutti e per chi guarderà la partita. Anche per me perchè tornerò a San Siro da allenatore dopo che ho vestito la maglia del Milan da giocatore, è un grandissimo orgoglio. Daremo tutto e cercheremo di essere concentrati dal primo minuto come abbiamo sempre fatto. Giocare a San Siro è giusto ed è un premio meritato per queste ragazze.”

Sul campionato.

Ganz: “Le sensazioni sono buone, abbiamo preso tante nuove giocatrici straniere e italiane. Abbiamo cambiato sistema di gioco ma siamo sulla strada giusta nonostante serva ancora un po’ di tempo. Le ragazze danno il 100% durante gli allenamenti e nelle partite si vede l’impegno settimanale”

Bergamaschi: “Il sogno per domani è una grande vittoria magari con un mio gol"